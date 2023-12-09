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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الرحمن فيصل لاعب يد الأهلي: حققنا بطولة غالية عن جدارة واستحقاق

عبد الرحمن فيصل
عبد الرحمن فيصل

عبر عبد الرحمن فيصل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب بطولة السوبر المصري على حساب ‏نادي الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات.

وأوضح أن الفريق حقق بطولة غالية عن جدارة واستحقاق، بعد أداء قوي للغاية، وأن لقاءات الأهلي والزمالك يصعب ‏التنبؤ بنتيجتها، وتتوقف على العديد من العوامل.‏

وحرص فيصل على إهداء اللقب إلى جماهير الأهلي التي حرصت على دعم الجهاز الفني واللاعبين، وكان لها دور كبير في ‏التتويج باللقب.‏

تضم قائمة «رجال يد الأهلي» المشاركة في السوبر المصري كلا من:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - ‏أحمد ‏هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد ‏مجدي - ‏سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف‎‏. ‏

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من: ديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، وفينيو ‏لوسيرت ‏مدربًا مساعدًا، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو يوري إخصائي العلاج الطبيعي ومخطط الأحمال، وعبد الله ‏حسن إخصائي ‏التدليك‎.‎‏ ‏
 

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