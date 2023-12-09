إسرائيل تزعم قتـ.ل 7000 مجاهد من حركة حماس

زعم رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، مساء اليوم السبت، استشهاد 7000 من مقاتلي حركة حماس جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، عن تمكن مقاتيلها من استهداف 4 آليات عسكرية صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت القسام في بيانها: تمكن مجاهدو القسام من تفجير مدرسة تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بـ 4 عبوات ناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وأضافت "كتائب القسام" بعد رصد تموضع لجنود الاحتلال بداخلها، وتمكن مجاهدو القسام من تفخيخ ونسف مدرسة تحصن بها عشرات من جنود الاحتلال وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

ولفتت القسام إلى استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في محور شمال مدينة خانيونس بقذيفة «الياسين 105».