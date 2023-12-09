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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي يهنئ منتخب مصر للسباحة بفوزه بالبطولة الأفريقية للشباب بمورشيوس

منتخب الشباب
منتخب الشباب

تقدّم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة إلى الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، بعد تتويج منتخب الشباب بالدرع العام ولقب البطولة الإفريقية بمورشيوس.


وتربع منتخب مصر على عرش البطولة الإفريقية للسباحة، والفوز بالكأس العام للبطولة تحت 18 سنة، وكأس المركز الأول رجال والمركز الثاني سيدات باجمالي عدد ميداليات (٦١) ميدالية متنوعة بواقع (22 ذهبية، 24 فضية، 15 برونزية).


كما فاز عبدالله ناصر لاعب منتخب مصر للسباحة بكأس أحسن رقم وكأس أحسن سباح وحققت سارة وليد لاعبة منتخب مصر للعبة أيضا كأس أحسن رقم وتوج الفراعنة فى النهاية بالدرع العام فى إنجاز غير مسبوق .


وأشار وزير الشباب والرياضة إلي الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، حيث ارتكزت استراتيجية الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية علي توجيه شتي الدعم والرعاية للرياضات الفردية والجماعية من خلال توفير برامج رعاية ودعم بشكل مباشر وغير مباشر من خلال القطاع الخاص.


وكشف الدكتور أشرف صبحي أن، الرياضة المصرية تعيش فترة مليئة بالانجازات على مختلف الأصعدة بفضل تكاتف جميع أطراف المنظومة الرياضية، وحرص اللاعبين على التمثيل المشرف لمصر فى جميع المنافسات، والفوز بها، مبينًا أن الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضيية يتابعون عن كثب استعداد لاعبي مصر لمختلف البطولات الدولية المقبلة والتشجيع على الفوز بألقابها فى ضوء النجاحات والانجازات التى يسطرونها فى سجل الرياضة المصرية.


من جانبه، قدم رئيس الاتحاد المصرى للسباحة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمهما الكبير للعبة، بجانب حرص الوزارة الدائم على تذليل أى عقبات طارئة فى طريق أبطال وبطلات السباحة ومساندته للإتحاد أسوة ببقية أسرة الرياضة المصرية فى استضافة البطولات العالمية على أرض الكنانة.

وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الاتحاد المصري للسباحة لقب البطولة الإفريقية بمورشيوس لقب البطولة الإفريقية

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