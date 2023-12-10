تدفئة المنزل.. نصائح لتخفيف أعراض برد العظام الصدرية

مع دخول فصل الشتاء يصاب العديد من الأشخاص بنزلات البرد والسعال الذى يسبب آلاما فى الصدر؛ لذلك نقدم بعض النصائح لتخفيف أعراض برد العظام الصدرية بحسب ما نشره موقع هيلثي :

أعراض برد العظام الصدرية

ارتداء الملابس الدافئة: ارتدِ طبقات من الملابس الدافئة لحماية الجسم من البرد، يمكنك ارتداء قميص دافئ وسترة سميكة وقبعة وقفازات وجوارب سميكة.

تدفئة المنزل: حافظ على درجة الحرارة في المنزل مرتفعة بما يكفي لتوفير الدفء والراحة، يمكنك استخدام سخانات الغاز أو الكهرباء أو تشغيل النار في الموقد إذا كان متاحًا.

الاحتفاظ بالجسم دافئًا: يمكنك استخدام أغطية دافئة أو وسائد ساخنة لتدفئة الجسم. يمكنك أيضًا الجلوس بجوار مصدر حرارة مثل المدفأة أو الشمعة الحاملة لتوليد الحرارة.

الشرب بشكل منتظم: تأكد من شرب السوائل الدافئة بشكل منتظم للحفاظ على ترطيب الجسم وتدفئته. يمكنك شرب الشاي الساخن أو الحساء أو الحليب الدافئ.

تناول وجبات دافئة: يفضل تناول وجبات ساخنة ومغذية مثل الشوربات والأطباق الدسمة والحساء لتدفئة الجسم من الداخل.

الحفاظ على نشاط جسمك: قم بتمارين تسخين الجسم مثل الحركة والتمدد والمشي بانتظام لتحفيز تدفق الدم وتسخين العضلات.

الابتعاد عن الرطوبة والرياح الباردة: حاول البقاء في أماكن جافة وتجنب التعرض المباشر للرياح الباردة.

الراحة والاسترخاء: منح جسمك وقتًا كافيًا للراحة والاسترخاء. قم بأنشطة تساعد في تهدئة الجسم والعقل مثل الاسترخاء والتأمل والتنفس العميق.

استخدام المرطب: استخدم مرطب الهواء في المنزل لمساعدة في ترطيب الهواء وتجنب الجفاف الناجم عن التدفئة المركزية.

استشارة الطبيب: إذا استمرت أعراض برد العظام الصدرية أو تفاقمت، فيُفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتقديم العلاج المناسب.

من الجيد أيضًا أن تكون على دراية بأعراض البرد الشديد أو الانتان الذي قد يتطلعلى الأخص البرد الشديد أو العدوى التي قد تتطلب رعاية طبية فورية إذا كنت تعاني من أعراض مثل صعوبة في التنفس الشديدة، ألم حاد في الصدر، أو حمى مرتفعة، فيجب عليك الاتصال بالطوارئ الطبية على الفور.