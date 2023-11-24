هل يؤثر مرض السكري على صحة العظام.. مفاجأة صادمة

يشترك مرض السكري وصحة العظام في علاقة معقدة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الصحة العامة، التفاعل بين هذين الشرطين متعدد الأوجه، مما يؤثر على قوة العظام، والشفاء، والقابلية للكسور.



أحد الاهتمامات الرئيسية في مرض السكري هو تغيير كثافة المعادن في العظام (BMD). ، وخاصة أولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، غالبا ما يعانون من انخفاض كثافة المعادن في العظام، مما يجعلهم عرضة لهشاشة العظام، يمكن أن يعزى هذا الانخفاض في كثافة العظام إلى عوامل مختلفة.



العوامل المساهمة في الإصابة بهشاشة العظام



أولاً، ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهو ما يميز مرض السكري، يمكن أن يتداخل مع الأداء الطبيعي للخلايا المسؤولة عن تكوين العظام وامتصاصها. ونتيجة لذلك، قد تصبح العظام أضعف وأكثر عرضة للكسور. علاوة على ذلك، يمكن أن تتأثر جودة أنسجة العظام لدى مرضى السكري، يمكن أن تحدث تغييرات في البنية المجهرية وتكوين العظام بسبب التعرض لفترات طويلة لارتفاع مستويات السكر في الدم، يؤثر هذا التغيير على القوة الكامنة في العظام ومرونتها، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالكسور حتى من الصدمات البسيطة.



-الشفاء التالف



يمكن أيضًا أن يعيق مرض السكري عملية شفاء العظام، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إعاقة تكوين أنسجة عظمية جديدة وإبطاء عملية إصلاح الكسور أو الإصابات، قد يؤدي هذا الشفاء المتأخر إلى عدم الراحة والمضاعفات لفترة طويلة.



-زيادة المخاطر



يواجه الأفراد المصابون بداء السكري خطرًا متزايدًا للسقوط بسبب مضاعفات مثل الاعتلال العصبي (تلف الأعصاب) ومشاكل الرؤية، تزيد هذه العوامل من فرص الإصابة بالكسور، خاصة في الهياكل العظمية المعرضة للخطر بالفعل.



-عوامل أخرى تؤثر على صحة العظام



ويلعب الأنسولين، وهو هرمون مهم لتنظيم نسبة السكر في الدم، دورًا أيضًا في استقلاب العظام، يمكن أن يؤثر نقص الأنسولين أو مقاومته، وهو أمر شائع في مرض السكري، سلبًا على صحة العظام، مما يؤثر على عمليات تكوين العظام وانهيارها. علاوة على ذلك، فإن الالتهاب المزمن منخفض الدرجة السائد في مرض السكري يمكن أن يتداخل مع آليات إعادة تشكيل العظام وإصلاحها، تساهم هذه الحالة الالتهابية في تدهور صحة العظام مع مرور الوقت.



-إدارة مرض السكري



تعد إدارة مرض السكري بشكل فعال أمرًا محوريًا في تخفيف تأثيره على صحة العظام، يعد الحفاظ باستمرار على مستويات مستقرة للسكر في الدم من خلال الأدوية والنظام الغذائي وتعديلات نمط الحياة أمرًا بالغ الأهمية، يوصى باتباع نظام غذائي متوازن غني بالكالسيوم وفيتامين د والمواد المغذية الأخرى الضرورية لصحة العظام، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، قد يكون من الضروري أيضًا استشارة متخصصي الرعاية الصحية للمراقبة المنتظمة لصحة العظام والنظر في المكملات الغذائية أو الأدوية لتعزيز قوة العظام.



في جوهر الأمر، فإن فهم العلاقة المعقدة بين مرض السكري وصحة العظام يؤكد أهمية استراتيجيات الإدارة الشاملة التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة الهيكل العظمي والصحة العامة للأفراد المصابين بمرض السكري.



المصدر: timesofindia.

