مصدر في الزمالك: رمضان صبحي يريد الانضمام لنا

كشف الإعلامي هاني حتحوت، موقف نادي الزمالك من التعاقد مع رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.



وكتب هاني حتحوت عبر حسابه الشخصي بموقع إكس تويتر سابقا: "مصدر في الزمالك نرغب في التعاقد مع رمضان صبحي الذي يريد ارتداء قميص الفريق.. ولكن القيد وأزمات مادية تصعب هذه الخطوة حاليًا.. وبيراميدز يرد ".

‏ حقق نادي الزمالك، فوزا ثمينا، على ضيفه ساجرادا الأنجولي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين علىإستاد السلام، ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.





وسجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، هدف الفوز لفريقه في مرمى ساجرادا الأنجولي بالدقيقة 41.



وبهذه النتيجة تصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدفدون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية والفوز علي ساجرادا الأنجولي بهدف في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وجات ترتيب المجموعة كاملة، كالتالي:

1- الزمالك (9 نقاط)

2- ساجرادا الأنجولي (3 نقاط)

3- أبوسليم الليبي (3 نقاط)

4- سوار الغيني (0 نقطة)