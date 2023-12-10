إقبال من مواطني القليوبية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.. صور

شهدت الساعات الأولى من اليوم الأول لإجراء الانتخابات الرئاسية بمحافظة القليوبية إقبالا ملحوظا من الناخبين؛ حيث توافد عدد كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ الصباح الباكر.

من جانبها انتشرت قوات الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة في كافة لجان ومقار الانتخابات على مستوى المحافظة لتأمين الناخبين واللجان والقضاة والمشرفين على عملية التصويت لضمان قيام كل منهم بأداء دوره في سهولة ويسر.

من جانبه أكد محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال تجهيز 365 مقرا انتخابيا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، مشيرا إلى أن الكتلة التصويتية للمحافظة تبلغ حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وحث المحافظ، المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنظهر للعالم مدي وعي الشعب المصري وحبه لوطنه من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره، مشيرا إلى أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، برئاسة السكرتير العام للتنسيق، والربط مع الجهات المعنية، ومجلس الوزراء.

ووجه "الهجان" مسىؤولي التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات التعليمية بتكثيف اعمال النظافة داخل المقار الانتخابية وخارجها وتجهيز أماكن انتظار الناخبين.

كما وجه "المحافظ" بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية ووكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف والمنطقة الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، والمرور علي جميع مقار اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى تجهيز غرف العمليات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

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