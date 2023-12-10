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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط صفقة حشيش بمليون و400 ألف جنيه

المتهم
المتهم

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

 رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (210 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام). 

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,470,000جنيه تقريباً). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة والذخائر العناصر الإجرامية المخدرات والأسلحة مخدر الحشيش

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