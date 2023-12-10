اليوم.. انطلاق 3 دورات تدريبية بمركز سقارة يستفيد منها 110 متدربين

يشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة انطلاق الأسبوع الثامن عشر من خطتة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي اليوم الاحد بتنفيذه للأسبوع الثاني على التوالى الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل والتى تستمر لمدة 3 أسابيع بإجمالى 137 ساعة تدريب ويستفيد منها 55 متدرباً من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، بهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى من خلال ذراعها التدريبي وهو مركز التنمية المحلية بسقارة، تنفيذ دورة إعداد قادة المستقبل سنوياً في خطته التدريبية لخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة ،ولتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية فى المحليات، بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة وتنفيذاً لرؤية مصر 2023، مشيراً الى أنه سيتم ترشيح من يجتاز دورة إعداد قادة المستقبل كاملة بأداء متميز لتولي منصب قيادي في المحافظات، وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن.

وأشار اللواء هشام آمنة الى أن الأسبوع الثاني من الدورة سيركز على عدة موضوعات أهمها التطوير المؤسسي، والتعريف بقانون الخدمة المدنية، والادارة المحلية ( المفاهيم والإطار القانوني و الاتصال السياسي والنظم السياسية والاحزاب)، وجلسة محاكاة (إجتماع مجلس محافظين)، وجلسة اعداد المشروعات وكيفية تطوير البنية التحتية الأساسية (الصرف والمياه والكهرباء والغاز والتليفونات )،والتعريف بأحد مشروعات الوزارة وهى وحدات المتغيرات المكانية والجيومكانية، اضافة الى ما هى الحوكمة في الادارة المحلية.



وقال وزير التنمية المحلية، إن الأسبوع الثانى من دورة قادة المستقبل سيتضمن أيضاً موضوعات عن التنمية العمرانية وتطوير العشوائيات والتعامل مع المناطق غير الآمنة، والتعريف بأحد مشروعات الوزارة وهى تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، والخطة الاستثمارية والموازنات السنوية، وقانون التعاقدات الحكومية، وكيفية ادارة الأزمات والتعامل الإعلامى معه، والبروتوكول والمراسم فضلاً عن جلسة محاكاة عن تطوير منظومة النظافة وادارة المخلفات، و لقاء مسئول وقيادة محلية، لافتاً إلى تركيز الدورة على إعداد مشروعات جماعية وفردية من جانب المتدربين لتطبيق ما حصلوا عليه من معلومات .



وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة أن تكون مشروعات التخرج التي يقوم المتدربون بإعدادها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأحد المشكلات في المحليات وابتكار حلول غير تقليدية لحلها، موضحاً أن الوزارة تقوم بتحفيز الأوائل المتميزين في هذه الدورة بالحصول علي دورات تدريبية متقدمة داخل مصر وخارجها.

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