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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يدلي بصوته في مدرسة عثمان بن عفان بالعمرانية.. شاهد

محافظ الجيزة يدلي
محافظ الجيزة يدلي بصوته في مدرسة عثمان بن عفان بالعمرانية

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية.

واطمأن محافظ الجيزة، خلال تواجده باللجنة الانتخابية، على سير العملية الانتخابية، وعدم وجود أي معوقات للعملية الانتخابية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية بمحافظة الجيزة، داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركز إنتخابى و754 لجنة فرعية لإستقبال ٦ مليون و٢٣٤ الف و٣١٨ ناخب من مواطنى المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى للإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

ونسقت محافظة الجيزة مع مختلف أجهزة الدولة، لتذليل كافة العقبات فى سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالإستحقاق الإنتخابى لخروج العرس الإنتخابى بالصورة اللائقة والتى عهدها العالم عن الشعب المصرى.

وتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإنتخابات وإقامة غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الإنتخابات بالديوان العام لمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبمشاركة مسئول عن كل جهة معنية والتى تكون حلقة الوصل بين قيادات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بتلك الجهات لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفورى مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الإنتخابات.

محافظ الجيزة يدلي بصوته في مدرسة عثمان بن عفان بالعمرانية
محافظ الجيزة يدلي بصوته في مدرسة عثمان بن عفان بالعمرانية
محافظ الجيزة يدلي بصوته في مدرسة عثمان بن عفان بالعمرانية
محافظ الجيزة يدلي بصوته في مدرسة عثمان بن عفان بالعمرانية
محافظ الجيزة يدلي بصوته في مدرسة عثمان بن عفان بالعمرانية
محافظ الجيزة يدلي بصوته في مدرسة عثمان بن عفان بالعمرانية
محافظ الجيزة يدلي بصوته في مدرسة عثمان بن عفان بالعمرانية
محافظ الجيزة يدلي بصوته في مدرسة عثمان بن عفان بالعمرانية
محافظ الجيزة يدلي بصوته في مدرسة عثمان بن عفان بالعمرانية
محافظ الجيزة يدلي بصوته في مدرسة عثمان بن عفان بالعمرانية
محافظ الجيزة يدلي بصوته في مدرسة عثمان بن عفان بالعمرانية
محافظ الجيزة يدلي بصوته في مدرسة عثمان بن عفان بالعمرانية
محافظ الجيزة يدلي بصوته في مدرسة عثمان بن عفان بالعمرانية
محافظ الجيزة يدلي بصوته في مدرسة عثمان بن عفان بالعمرانية

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