هذا السبب يمنع انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. تعرف عليه

أعلن الإعلامي هاني حتحوت عن رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع رمضان صبحي ولكن أزمة القيد تعرقل انتقاله .

وكتب حتحوت من خلال حسابه الشخصي اكس :٠ نرغب في التعاقد مع رمضان صبحي الذي يريد ارتداء قميص الفريق.. ولكن القيد وأزمات مادية تصعب هذه الخطوة حاليًا.. وبيراميدز يرد

‏مصدر في نادي الزمالك يكشف لـ "الماتش" موقف التعاقد مع رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.. وهل ضمه أولوية؟ "



وفجر الإعلامى مهيب عبدالهادى مقدم برنامج اللعيب علي قناة mbc مفاجأة من العيار الثقيل بشأن نجم بيراميدز رمضان صبحى.

وقال مهيب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "انفراد .. مهيب عبد الهادي : النادي القادم لرمضان صبحي فى مصر هو نادي الزمالك".