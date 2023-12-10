هذا السبب يمنع انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. تعرف عليه

أعلن الإعلامي هاني حتحوت عن رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع رمضان صبحي ولكن أزمة القيد تعرقل انتقاله .
وكتب حتحوت من خلال حسابه الشخصي اكس :٠ نرغب في التعاقد مع رمضان صبحي الذي يريد ارتداء قميص الفريق.. ولكن القيد وأزمات مادية تصعب هذه الخطوة حاليًا.. وبيراميدز يرد
مصدر في نادي الزمالك يكشف لـ "الماتش" موقف التعاقد مع رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.. وهل ضمه أولوية؟ "
وفجر الإعلامى مهيب عبدالهادى مقدم برنامج اللعيب علي قناة mbc مفاجأة من العيار الثقيل بشأن نجم بيراميدز رمضان صبحى.
وقال مهيب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "انفراد .. مهيب عبد الهادي : النادي القادم لرمضان صبحي فى مصر هو نادي الزمالك".