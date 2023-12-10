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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكاذيب الاحتلال لا تخدع أحدًا.. حماس: صور احتجاز المدنيين العُزَّل «مسرحية سخيفة»

جريمة مروعة للاحتلال
جريمة مروعة للاحتلال بحق الفلسطينيين

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق :أن" أبطال القسام .. لا يستسلمون، وأكاذيب الاحتلال لا تنطلي على أحد"، وفق ما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية.
ذكر الرشق، إنَّ عرض الاحتلال الصهيوني الإرهابي لصور ومشاهد لمواطنين مدنيين عُزَّل في غزَّة، بعد احتجازهم ووضعه أسلحة بجانبهم ما هو إلا فصل من فصول مسرحية مكشوفة  وسخيفة.
واعتبر أن الاحتلال دأب على الفبركة من أجل صناعة نصر مزعوم على رجال المقاومة.
وأكد أن ادّعاءات الاحتلال أنهم من كتائب القسام كاذبة ولا أساس لها من الصحة والواقع، ولن تنطلي على أحد.
وأردف بأن العدو الصهيوني قد خَبَرَ رجال المقاومة في الميدان، الذين يخرجون إليه من حيث لا يحتسب، ويثخنون في جنوده وضباطه كل يوم ويتصدون لتوغلاته في كل محاور القتال، ويواصلون قصف مستوطناته، إنَّهم رجال الله لا يعرفون الاستسلام أو الانكسار، وشعارهم الدائم: (هذا جهاد ْ.. نصرٌ أو استشهاد).

يأتي ذلك فيما قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلاعن مسؤولين أمريكيين بان واشنطن لا تجري تقييما في الوقت المناسب لالتزام إسرائيل بقوانين الحرب.

وذكرت واشنطن بوست وفق أرقام استخبارية فان الاحتلال الإسرائيلي أسقط خلال أول 45 يوما أكثر من 22 ألف قنبلة على غزة مقدمة من واشنطن.

ولفتت الصحيفة إلى ان أرقام استخبارية قالت ان الأسلحة الأمريكية دورها مركزي في الحرب والكونجرس اطلع على حجم تسليح إسرائيل.
 

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