حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تبرز تصريحات الرئيس بملف حقوق الإنسان| فيديو

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنه يُصادف اليوم - الأحد 10 ديسمبر - اليوم العالمي لحقوق الإنسان تزامناً مع احتفاء المواطنين المصريين بممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم.

وأكدت الحملة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتم بملف حقوق الإنسان، حيث أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي استراتيجية شاملة لجميع مناحي حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأضافت: “نشارك معاً لقطات من أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف حقوق الإنسان على مدار الفترة الماضية”.

مارس حقك كـمواطن، صوتك أمانة

#مصر_تنتخب_رئيسها

#عبد_الفتاح_السيسي

#تحيا_مصر

#رمز_النجمة