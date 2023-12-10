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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحدثوا لمدة 50 دقيقة.. نتنياهو يغادر اجتماع الحكومة الإسرائيلية بسبب بوتين

بوتين ونتنياهو
بوتين ونتنياهو

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة استمرت حوالي 50 دقيقة.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فقد غادر نتنياهو جلسة الحكومة الإسرائيلية التي كانت تعقد في نفس الوقت لإجراء هذه المحادثة.

هذه هي المرة الثانية التي يتحدث فيها نتنياهو وبوتين منذ بداية الحرب في غزة، وأول محادثة بين الاثنين منذ إطلاق سراح الأسرى الذين يحملون الجنسية الروسية الأسبوع الماضي.

ووفقا للإعلام العبري فإن المحادثة السابقة بين الاثنين جرت بعد حوالي أسبوع من هجوم حماس في 7 أكتوبر، عندما أدان بوتين أي ضرر للمدنيين وعرض التوسط من أجل إحلال الهدوء بين إسرائيل وغزة.

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