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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهن رضيعات ومسنات| هيئة فلسطينية تعلن احتجاز الاحتلال لـ142 أسيرة من غزة

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز 142 أسيرة من غزة بينهنّ طفلات رضيعات ونساء مسنّات خلال العدوان المستمر.

وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، في بيان، إن “الأسيرات محتجزات في عدة سجون، منها سجني الدامون وهشارون”.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى 3700 حالة في الأراضي الفلسطينية حيث تشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء الجمعة، وحتّى فجر السبت، (15) مواطناً على الأقل، وتوزعت الاعتقالات على محافظات: جنين، الخليل، نابلس، رام الله، وأريحا.

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وذكر البيان الصادر عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال حملة الاعتقالات؛ الشاب ساري يوسف عمرو (25 عاماً) من دورا/الخليل، بعد أن أطلقت عليه النار واعتقلته هو وشقيقه، إلا أن أعلن عن استشهاده قبل قليل.

الاحتلال الاسرائيلي هيئة شؤون الأسرى

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