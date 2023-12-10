جيش الاحتلال: سيطرنا علي ميدان فلسطين في غزة.. وهدفنا الوصول إلى السنوار

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي أكمل السيطرة على منطقة ميدان فلسطين في غزة، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، مكاتب حكومة حماس والبنية التحتية التابعة لها.

وقال هاجاري، في إفادة صحفية، إن “منطقة ميدان فلسطين تضم مكتب يحيى السنوار، ومكاتب حكومية، وأصولًا لكبار مسؤولي حماس، وهناك شبكة من الأنفاق”.

وأضاف أن “هذه هي منطقة مركز القيادة الرئيسي، حيث كان كبار أعضاء حماس في 7 أكتوبر وأثناء القتال، وأثناء القتال، انتقلوا إلى مناطق أخرى”.

وتابع قائلا: “هدفنا هو الوصول إلى القيادات العليا لحماس وخصوصا الثلاثي السنوار والضيف وعيسى”.

ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلي أن “القتال في قطاع غزة يسير وفق مراحل ونحن الآن في مرحلة ضرب مراكز قيادة حماس”.

سبب تجريد الفلسطينيين من ملابسهم في شمال قطاع غزة

وقال هاجاري، إن “صور المعتقلين الفلسطينيين التقطت في جباليا والشجاعية وبعضهم كان مسلحا واستسلم”.

وأضاف: “عمدنا إلى تجريد المعتقلين من ملابسهم في شمال قطاع غزة لنتأكد من أنهم غير مفخخين”.