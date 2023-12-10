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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب حدوث تغيير واضح في الوضع الأمني على الحدود اللبنانية

هاليفي
هاليفي

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، اليوم الأحد، إنه يجب أن يكون هناك تغيير واضح للغاية في الوضع الأمني على الحدود اللبنانية.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال هاليفي، خلال زيارة للفرقة 91 في شمال إسرائيل: “في الجنوب والشمال على حد سواء، نحتاج إلى العودة إلى وضع مختلف، واستعادة الأمن والشعور بالأمن”.

وأضاف: “لم تقل إسرائيل قط إن الحرب هي الحل الأول الذي يجب تجربته، لكننا نفهم أنه في ظل الوضع هنا في الشمال، يجب أن ينتهي الأمر بتغيير واضح للغاية في الوضع”.

تأتي هذه التصريحات والجولة في الشمال في نفس الوقت الذي تتزامن فيه هجمات حزب الله بالصواريخ والطائرات بدون طيار المتكررة على قواعد الجيش في شمال إسرائيل خلال الحرب في غزة.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت اليوم الأحد، بأن غارات إسرائيلية تسببت في دمار حي كامل في بلدة عيترون جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش قصف أهدافا لـ حزب الله داخل الأراضي اللبنانية بينها بنى تحتية ومركز للقيادة.

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وأوضح أن “قوات الجيش، هاجمت مروحية قتالية حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على إسرائيل في منطقة يافطات، كما تم الكشف عن عدة عمليات إطلاق من لبنان باتجاه أماكن في المنطقة الحدودية في الساعات القليلة الماضية”.

وأضاف: “هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون والمدفعية منطقة المنارة بعد اكتشاف غير عادي”.

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