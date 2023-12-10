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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال قائد كتيبة الشجاعية التابعة لـ حماس

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اغتيال القائد الجديد لكتيبة الشجاعية التابعة لحركة حماس، عماد قريقع، في غارة جوية على قطاع غزة اليوم.

وحل عماد قريقع مؤخرا محل وسام فرحات، بعد استشهاد الأخير في غارة جوية إسرائيلية في 2 ديسمبر.

وكان قريقع نائب قائد كتيبة الشجاعية منذ عام 2019، وقام سابقا بتدريب مشغلي الصواريخ المضادة للدبابات في مدينة غزة.

وبدأ منصبه الجديد مطلع الشهر الجاري، بعد أن اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي سلفه وسام فرحات شرق مدينة غزة.

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وبحسب التقارير، كان فرحات أحد المسلحين الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، وكان يقود قوات المقاومة التي هاجمت كيبوتس ناحال عوز والبؤرة الاستيطانية المجاورة له.

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