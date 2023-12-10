الاحتلال يتهم المنظمات الإنسانية بعدم كفاية جهود الإغاثة

تناول المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، في مقابلة مع سكاي نيوز البريطانية، المخاوف بشأن الوضع الإنساني في غزة.

ودافع ليفي عن المناطق الآمنة التي حددتها إسرائيل، وطعن في مزاعم عدم كفاية البنية التحتية للفلسطينيين النازحين.

وشدد على ضرورة توزيع المساعدات بشكل فعال، واتهم المنظمات الإنسانية بعدم القيام بما يكفي.

سلط ليفي الضوء على القدرة الزائدة على تفتيش شاحنات المساعدات، مؤكدا أن القيود التي تفرضها وكالات الإغاثة الدولية تحد من التدفق.

ومع دخول 200 شاحنة فقط إلى غزة يومياً، تزعم إسرائيل أن لديها القدرة على تفتيش 250 شاحنة، وفتح معبر كرم أبو سالم بناء على طلب الولايات المتحدة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

ومع تطور الأزمة، لا تزال هناك تناقضات فيما يتعلق بجهود المساعدة والوصول إليها، مما يزيد من التحديات في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين في غزة.