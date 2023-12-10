إعلام عبري يفضح أكاذيب الاحتلال ويعلن العدد الحقيق لمصابي الجيش الإسرائيلي

ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الأحد، أن العدد الذي أعلنت عنه المستشفيات الإسرائيلية للمصابين من الجنود والضباط في الحرب هو 4591 وليس كما أعلن اليوم الجيش الإسرائيلي عنه وهو 1593 مصابًا.

أوضحت صحيفة “هآرتس”، أن “هناك فجوات واسعة وفرق كبير بين عدد الجنود المصابين الذي أعلنه الجيش اليوم وبين العدد الذي تعلنه المستشفيات الإسرائيلية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن حوالي 600 جندي إسرائيلي أصيبوا منذ بدء الغزو البري في 27 أكتوبر، مضيفًا أنه تم إنقاذهم من قطاع غزة في حوالي 300 عملية إجلاء بطائرات مروحية.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إجمالي ما يقرب من 1600 جندي أصيبوا بجروح منذ أن بدأت إسرائيل حربها على غزة ردًا على هجوم حماس في 7 أكتوبر، وفقًا للأرقام المنشورة.