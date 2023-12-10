6 بحالة خطيرة.. مستشفى إسرائيلي: استقبال 28 ضابطا وجنديا أصيبوا في غزة

أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي بالنقب، اليوم الأحد، استقبال 28 ضابطًا وجنديًا أصيبوا خلال المعارك في قطاع غزة بينهم 6 بحالة خطيرة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الأحد، مقتل ضابط وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل الملازم أول نيثانيل مناحيم إيتان، بعد إصابته بجروح خطيرة في القتال في شمال غزة يوم الجمعة.

وأصيب في عبوة ناسفة في قطاع غزة، وكان قد خدم في فريق الإنقاذ التابع للقوات الجوية في الوحدة 669 بجيش الاحتلال.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف 22 ألف هدف في قطاع غزة جوا وبحرا وبرا منذ بدء الحرب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه “منذ استئناف الأعمال القتالية، هاجم الجيش الإسرائيلي أكثر من 3,500 هدف في قطاع غزة، جوا وبحرا وبرا”.

وأضاف: “تظهر أرقام الجيش الإسرائيلي أن 1.4 مليون من سكان غزة قد غادروا منازلهم نتيجة للحرب، معظمهم من الشمال إلى الجنوب”.