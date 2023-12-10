ولاية تينيسي تتحول إلى التعافي بعد سلسلة من الأعاصير المدمرة

عملت أطقم الطوارئ في ولاية تينيسي الأمريكية اليوم الأحد على فحص وتطهير واستعادة الطاقة في المناطق التي تضررت بشدة من العواصف والأعاصير الشديدة التي أودت بحياة ستة أشخاص على الأقل وخلفت دمارًا في ولاية تينيسي في نهاية هذا الأسبوع.

وفي مدينة كلاركسفيل في مقاطعة مونتغومري، إحدى المناطق الأكثر تضرراً، أنشأ الصليب الأحمر ملجأً في مدرسة ثانوية محلية لتقديم المساعدة للأشخاص الذين ربما نزحوا مؤقتاً بسبب الأعاصير.

كما تم افتتاح الملاجئ في ناشفيل وضواحيها.

وقالت إدارة شرطة كلاركسفيل على صفحتها على فيسبوك يوم الأحد: 'إن الطريق إلى التعافي سيستغرق بعض الوقت، ونطلب من المواطنين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في جهود البحث والإنقاذ والانتعاش تجنب المناطق المتضررة'. 'طواقم الطوارئ تعمل في أسرع وقت ممكن.'

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 40 ألف شخص في ولاية تينيسي حتى صباح الأحد، وفقًا لموقع تتبع انقطاع التيار الكهربائي poweroutage.us.

سيارة مدفونة جزئيًا تحت كومة ضخمة من الأنقاض كانت في السابق منزلًا لأحد الأشخاص، وأسقف منهارة ونوافذ محطمة: كانت هذه بعض الصور الدرامية للدمار الذي سببته أعاصير تينيسي.

وتم الإبلاغ عن الوفيات الستة من قبل المسؤولين في مقاطعة مونتغومري وفي ناشفيل. وقالت الشرطة إن طفلا صغيرا كان أحد ضحايا العواصف الثلاثة في منطقة ناشفيل، وتم نقل 13 شخصا في حالة مستقرة إلى المستشفيات القريبة.

وقال عمدة مقاطعة مونتغومري، ويس غولدن، لشبكة ABC News: “في الوقت الحالي نحاول فقط أن نكون مع كل هؤلاء الأشخاص الذين فقدوا الكثير”.

أنهت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية في ناشفيل تهديد الطقس القاسي في جميع أنحاء وسط ولاية تينيسي في وقت متأخر من يوم السبت.

وقالت الوكالة يوم الأحد إنها سترسل فرق مسح خلال الأيام المقبلة إلى المجتمعات الأكثر تضررا لتقييم مسار وقوة الأعاصير.

وقال مولر كوري لصحيفة The Tennessean: 'لدينا ستة مسارات محتملة للإعصار مؤكدة'. 'لكن لن يتم تأكيدها حتى يخرج فريق المسح إلى هناك.'