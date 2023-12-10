10 مليارات دولار.. سيناتور ينتقد الدعم الأمريكي للحملة العسكرية الإسرائيلية

أعرب السيناتور بيرني ساندرز، الذي يمثل ولاية فيرمونت كمستقل، عن معارضته الشديدة لتقديم 10 مليارات دولار إضافية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصراع المستمر.

وفي مقابلة مع شبكة “سي بي إس”، اعتبر ساندرز مثل هذا الدعم "غير مسؤول" مشيرا إلى أن إسرائيل تخسر الحرب وفقا للإدراك العالمي للوضع الحالي.

وأعرب ساندرز عن دعمه لقرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض عليه، مشددا على ضرورة دعم مثل هذه المبادرات.

وعلى الرغم من تأييده لوقف إطلاق النار، إلا أنه اعترف بالتحديات التي تواجه التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار مع حماس، مشيراً إلى نيتهم المعلنة لتدمير إسرائيل والحفاظ على حالة حرب دائمة.