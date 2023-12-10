إصابة جنديين إسرائيليين في هجوم بطائرة مسيرة على حدود لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنديين أصيبا بجروح متوسطة وآخرين بجروح طفيفة جراء الشظايا واستنشاق الدخان في هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله على قاعدة في الجليل الغربي.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إن القبة الحديدية اعترضت طائرتين بدون طيار تم إطلاقهما من لبنان.

ووفقًا للصحيفة العبرية، أعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم.

وفي هذه الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ موجة “واسعة النطاق” من الغارات الجوية ضد مواقع حزب الله في جنوب لبنان ردًا على الهجمات المتكررة على الحدود.

وأضاف أن الأهداف تشمل مواقع إطلاق الصواريخ ومجمعات عسكرية وبنية تحتية أخرى تابعة لحزبالله.

وفي حادث آخر، قال الاحتلال إنه ضرب فرقة صواريخ مضادة للدبابات في جنوب لبنان حاولت تنفيذ هجوم بالقرب من بلدة زرعيت شمال إسرائيل.