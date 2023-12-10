عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة جنديين إسرائيليين في هجوم بطائرة مسيرة على حدود لبنان

هجوم على حدود لبنان
هجوم على حدود لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنديين أصيبا بجروح متوسطة وآخرين بجروح طفيفة جراء الشظايا واستنشاق الدخان في هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله على قاعدة في الجليل الغربي.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إن القبة الحديدية اعترضت طائرتين بدون طيار تم إطلاقهما من لبنان.

ووفقًا للصحيفة العبرية، أعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم.

وفي هذه الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ موجة “واسعة النطاق” من الغارات الجوية ضد مواقع حزب الله في جنوب لبنان ردًا على الهجمات المتكررة على الحدود.

وأضاف أن الأهداف تشمل مواقع إطلاق الصواريخ ومجمعات عسكرية وبنية تحتية أخرى تابعة لحزبالله.

وفي حادث آخر، قال الاحتلال إنه ضرب فرقة صواريخ مضادة للدبابات في جنوب لبنان حاولت تنفيذ هجوم بالقرب من بلدة زرعيت شمال إسرائيل.

الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي حزب الله مسيرة تابعة لحزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

شوبير يكشف عن مفاجأة في مصير موديست مع الأهلي

هذا السبب يمنع انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

أحمد العوضي وحورية فرغلى ومحمود الليثى يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية بطعم تاني.. أغاني وزغاريد في الساعات الأولى من العرس الانتخابي

توافد أئمة الأوقاف بكثافة على لجان الاقتراع في أول أيام الانتخابات الرئاسية|صور

شاهد.. انتصار السيسي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

تحمل حذاءه.. عروس في غزة تتفقد جثمان زوجها الشهيد بعد 6 شهور من الزفاف|شاهد

إصابة جنديين إسرائيليين في هجوم بطائرة مسيرة على حدود لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطفت الأنظار.. مقطع فيديو يثير الجدل لجسم غامض في سماء دولة عربية

إدوارد ونهى عابدين يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية

حكيم يغنى مع المواطنين بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.. شاهد

حسن شاكوش وتامر عبد المنعم وصبري فواز يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

فيديو

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

خضع لعملية خطيرة مؤخرًا.. انهيار أحمد حلمي في جنازة شقيقه.. فيديوجراف

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته الانتخابي في الشروق

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ