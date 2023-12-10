عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عدد جرحاه منذ بداية حرب غزة

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه ابتداء من اليوم الأحد، سيتم تحديث بيانات عدد الجنود الإسرائيليين الجرحى منذ بداية الحرب في غزة مرة واحدة يوميا على موقع الجيش الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال إن عدد جرحاه منذ بداية الحرب بلغ 1,593 جريحًا، 255 منهم بجروح خطيرة، بينما يوجد في هذه المرحلة 40 شخصًا يعالجون في المستشفى في حالة خطيرة.

وأضاف أنه تم نقل 211 جريحا آخرين إلى المستشفى في حالة متوسطة و165 في حالة خفيفة اعتبارًا من 7 أكتوبر.

وأوضح أنه سمح بنشر أسماء 425 قتيلا من العسكريين الإسرائيليين، 97 منهم منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة .

وأعلن مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن 350 جريحاً من جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلوا إليه منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وفي وقت سابق أمس، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن أن حرب غزة تسببت بإصابة أكثر من 5 آلاف عسكري إسرائيلي، بينهم أكثر من 2000 صنفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتبارهم "معاقين"، فيما يتلقى نحو ألف عسكري نظامي آخر العلاج.

وقالت رئيسة قسم إعادة التأهيل في جيس الاحتلال الإسرائيلي ليمور لوريا: "لم نمر من قبل بأي شيء من هذا القبيل، فأكثر من 58% من الجرحى الذين نستقبلهم يعانون إصابات خطيرة في الذراعين والساقين، بما في ذلك تلك التي تتطلب بتر الأطراف".

وأضافت أن "حوالي 12% من المصابين العسكريين الإسرائيليين يعانون إصابات داخلية، في الطحال والكلى، وتمزق الأعضاء الداخلية، وهناك أيضاً إصابات في الرأس والعين، وحوالي 7% منهم مرضى نفسيون، وهو رقم نعرف أنه سيقفز بصورة جنونية، لا سيما مع فرضية أن كل شخص مصاب بجسده هو أيضا مصاب نفسيا، وكذلك لأن الإصابات النفسية يتم اكتشافها دائماً بعد أشهر أو أكثر من الحرب".

جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد الجنود الإسرائيليين الجرحى الحرب في غزة قطاع غزة حركة حماس إسرائيل الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

شوبير يكشف عن مفاجأة في مصير موديست مع الأهلي

هذا السبب يمنع انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

شاهد.. انتصار السيسي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

تحمل حذاءه.. عروس في غزة تتفقد جثمان زوجها الشهيد بعد 6 شهور من الزفاف|شاهد

إصابة جنديين إسرائيليين في هجوم بطائرة مسيرة على حدود لبنان

التأمين الطبي لـ الانتخابات الرئاسية: 46 عيادة ثابتة داخل اللجان و17 متنقلة

عقب الإدلاء بصوتها.. مايا مرسي: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة

لأول مرة جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عدد جرحاه منذ بداية حرب غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطفت الأنظار.. مقطع فيديو يثير الجدل لجسم غامض في سماء دولة عربية

إدوارد ونهى عابدين يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية

حكيم يغنى مع المواطنين بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.. شاهد

حسن شاكوش وتامر عبد المنعم وصبري فواز يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

فيديو

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

خضع لعملية خطيرة مؤخرًا.. انهيار أحمد حلمي في جنازة شقيقه.. فيديوجراف

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته الانتخابي في الشروق

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ