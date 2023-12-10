لأول مرة جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عدد جرحاه منذ بداية حرب غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه ابتداء من اليوم الأحد، سيتم تحديث بيانات عدد الجنود الإسرائيليين الجرحى منذ بداية الحرب في غزة مرة واحدة يوميا على موقع الجيش الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال إن عدد جرحاه منذ بداية الحرب بلغ 1,593 جريحًا، 255 منهم بجروح خطيرة، بينما يوجد في هذه المرحلة 40 شخصًا يعالجون في المستشفى في حالة خطيرة.

وأضاف أنه تم نقل 211 جريحا آخرين إلى المستشفى في حالة متوسطة و165 في حالة خفيفة اعتبارًا من 7 أكتوبر.

وأوضح أنه سمح بنشر أسماء 425 قتيلا من العسكريين الإسرائيليين، 97 منهم منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة .

وأعلن مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن 350 جريحاً من جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلوا إليه منذ بداية الحرب على قطاع غزة.



وفي وقت سابق أمس، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن أن حرب غزة تسببت بإصابة أكثر من 5 آلاف عسكري إسرائيلي، بينهم أكثر من 2000 صنفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتبارهم "معاقين"، فيما يتلقى نحو ألف عسكري نظامي آخر العلاج.

وقالت رئيسة قسم إعادة التأهيل في جيس الاحتلال الإسرائيلي ليمور لوريا: "لم نمر من قبل بأي شيء من هذا القبيل، فأكثر من 58% من الجرحى الذين نستقبلهم يعانون إصابات خطيرة في الذراعين والساقين، بما في ذلك تلك التي تتطلب بتر الأطراف".

وأضافت أن "حوالي 12% من المصابين العسكريين الإسرائيليين يعانون إصابات داخلية، في الطحال والكلى، وتمزق الأعضاء الداخلية، وهناك أيضاً إصابات في الرأس والعين، وحوالي 7% منهم مرضى نفسيون، وهو رقم نعرف أنه سيقفز بصورة جنونية، لا سيما مع فرضية أن كل شخص مصاب بجسده هو أيضا مصاب نفسيا، وكذلك لأن الإصابات النفسية يتم اكتشافها دائماً بعد أشهر أو أكثر من الحرب".