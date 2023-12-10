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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية: رصد عدد كبير من الناخبين أمام اللجان

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تواجد عدد كبير من الناخبين ووجود طوابير ملحوظة أمام بعض اللجان بالمحافظات التالية:
1- محافظة قنا 
• لجنة (٥) سيدات مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة بقرية نجع ابو مناع مدرسة محمد الأمين الابتدائية 
• المدرسة الإعدادية بحاجر دنفيق توافد وتزاحم كبير أمام اللجان  المدرسة مما اضطر القاضي إلى توقف التصويت
• معهد دنفيق الأزهري حشود كبيرة وإقبال كبير على العملية الانتخابية بقرية حاجر دنفيق 
• لجنه رجال فقط بقرية أبو مناع بمركز دشنا وعنوانها شاره الجسر مدخل البلد
• مدرسه جمعية تنميه المجتمع  بشارع مستشفى الهلال  لجنتي (1) و (6) بلغ أجمالي من ادلى بصوته حتى الآن (240 )من اجمال الأصوات (٣٦٩٤ )بنسبة تزيد على ٦٥%
2- لجنة رقم( ٤) مدرسة محمد الأمين الابتدائية بقرية أبو مناع بمركز دشنا وعنوانها شاره الجسر مدخل البلد محافظة المنيا 
• مدرسه منشية دعبس الابتدائية  مركز أبو قرقاص بها (٣) لجان توافد عدد كبير من المواطنين مما أدى لازدحام امام اللجان
• مدرسه جمال برعي الابتدائية مركز أبو قرقاص بجوار الإدارة التعليمية شارع قاسم امين  بها بها لجنتين( ٦١) ،(٦٢)
3- محافظة بني سويف
• لجنه رقم( 27) المدرسة الابتدائية بقرية طوة
• لجنه رقم( 51 )مدرسه قطب محمد موسي ب قريه ام الجنازير 
• مدرسه طرشوب الابتدائية الجديدة –كير رقم اللجنة( 67) 
• مدرسه عائشة بنت ابى بكر للتعليم الأساسي 
• لجنه مدرسه فؤاد نصر هندي الابتدائية  ب مدينه ببا رقم اللجنة (3) 
• مدرسه واصف غالى الإعدادية بنين بندر ببا رقم اللجنة( 2) 
• مدرسه فاطمه الزهراء الثانوية بنات بمدينه ببا لجنه رقم( 1) 
4- محافظة البحيرة 
• تزايد الاقبال بلجان مدرسة عمر الوكيل بدمنهور أرقام( 25) رجال و (26 )سيدات 
5- محافظة الغربية
• الإقبال متزايد بلجنة سيدات  المرحومة السيدة هلال الشين قطور
• اقبال ملحوظ بلجان  مدرسه الشهيد صالح الجبالي بنا أبو صير مركز سمنود
6- محافظة الإسكندرية 
• رصد متابعو الائتلاف ازدحام امام  لجنة رقم (42 )مدرسه الشهيد مصطفي محمود عبد الله بالبيطاش إسكندرية 
7- محافظة القاهرة 
اقبال كثيف أمام مدرسة الشهيد عبد الخالق نبيل دار السلام المطبعة باللجان ارقام( 10) و(18 )و(19) و(20)

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