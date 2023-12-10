الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية: رصد عدد كبير من الناخبين أمام اللجان

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تواجد عدد كبير من الناخبين ووجود طوابير ملحوظة أمام بعض اللجان بالمحافظات التالية:

1- محافظة قنا

• لجنة (٥) سيدات مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة بقرية نجع ابو مناع مدرسة محمد الأمين الابتدائية

• المدرسة الإعدادية بحاجر دنفيق توافد وتزاحم كبير أمام اللجان المدرسة مما اضطر القاضي إلى توقف التصويت

• معهد دنفيق الأزهري حشود كبيرة وإقبال كبير على العملية الانتخابية بقرية حاجر دنفيق

• لجنه رجال فقط بقرية أبو مناع بمركز دشنا وعنوانها شاره الجسر مدخل البلد

• مدرسه جمعية تنميه المجتمع بشارع مستشفى الهلال لجنتي (1) و (6) بلغ أجمالي من ادلى بصوته حتى الآن (240 )من اجمال الأصوات (٣٦٩٤ )بنسبة تزيد على ٦٥%

2- لجنة رقم( ٤) مدرسة محمد الأمين الابتدائية بقرية أبو مناع بمركز دشنا وعنوانها شاره الجسر مدخل البلد محافظة المنيا

• مدرسه منشية دعبس الابتدائية مركز أبو قرقاص بها (٣) لجان توافد عدد كبير من المواطنين مما أدى لازدحام امام اللجان

• مدرسه جمال برعي الابتدائية مركز أبو قرقاص بجوار الإدارة التعليمية شارع قاسم امين بها بها لجنتين( ٦١) ،(٦٢)

3- محافظة بني سويف

• لجنه رقم( 27) المدرسة الابتدائية بقرية طوة

• لجنه رقم( 51 )مدرسه قطب محمد موسي ب قريه ام الجنازير

• مدرسه طرشوب الابتدائية الجديدة –كير رقم اللجنة( 67)

• مدرسه عائشة بنت ابى بكر للتعليم الأساسي

• لجنه مدرسه فؤاد نصر هندي الابتدائية ب مدينه ببا رقم اللجنة (3)

• مدرسه واصف غالى الإعدادية بنين بندر ببا رقم اللجنة( 2)

• مدرسه فاطمه الزهراء الثانوية بنات بمدينه ببا لجنه رقم( 1)

4- محافظة البحيرة

• تزايد الاقبال بلجان مدرسة عمر الوكيل بدمنهور أرقام( 25) رجال و (26 )سيدات

5- محافظة الغربية

• الإقبال متزايد بلجنة سيدات المرحومة السيدة هلال الشين قطور

• اقبال ملحوظ بلجان مدرسه الشهيد صالح الجبالي بنا أبو صير مركز سمنود

6- محافظة الإسكندرية

• رصد متابعو الائتلاف ازدحام امام لجنة رقم (42 )مدرسه الشهيد مصطفي محمود عبد الله بالبيطاش إسكندرية

7- محافظة القاهرة

اقبال كثيف أمام مدرسة الشهيد عبد الخالق نبيل دار السلام المطبعة باللجان ارقام( 10) و(18 )و(19) و(20)