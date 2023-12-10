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ديني

تعزز دعائم الديمقراطية.. رئيس النيابة الإدارية يدلي بصوته في لجنة الإنتاج الإعلامي

رئيس هيئة النيابة
رئيس هيئة النيابة الإدارية

أدلى المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، بصوته في انتخابات الرئاسة 2024، بمقر لجنة الوافدين بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يدلي بصوته في لجنة الإنتاج الإعلامي

وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية على أهمية ممارسة كل مواطن لحقه الدستوري في التصويت والمشاركة في العملية الإنتخابية، مؤكداً أن نجاح العملية الانتخابية يعكس بجلاء مدى وعي الشعب المصري ومدى حرص الدولة المصرية على تعزيز دعائم الديموقراطية. 

ووجه كلمة لأعضاء النيابة الإدارية المنتدبين للإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهام رسالتهم السامية في الإشراف على العملية الانتخابية، وتوفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية ليدلي المواطنين بأصواتهم في مناخ من الحرية والشفافية والنزاهة، ليكونوا كالعهد بهم خير ممثلين لهيئتهم القضائية العريقة.

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إقبال مكثف بلجان حدائق أكتوبر 

وشهدت لجان مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي - عثمان بن عفان سابقا- للتعليم الأساسي، بمنطقة حدائق أكتوبر، توافدًا للناخبين مع دقات التاسعة من صباح اليوم الأحد، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي يتنافس خلالها أربعة مرشحين في مقدمتهم المرشح عبدالفتاح السيسي.

وحرص الناخبون خلال الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت على الاحتشاد أمام المقار الانتخابي، وترديد الهتافات وسط تواجد لمكبرات الصوت بمحيط اللجنة، وتشديدات أمنية.

انتظام عملية التصويت

وانتظمت عملية التصويت مع دقات التاسعة صباح اليوم، وسط تأمين وتنظيم على أعلى مستوياته، وحرص بعض أفراد التأمين المتواجدين ومندوبين عن حملات المرشحين على مساعدة الناخبين المترددين على المدرسة للإدلاء بأصواتهم.

وتوافد عدد من الناخبين على لجان مدرسة جيل 2000، وعدد من مدارس الشيخ زايد وأحياء السادس من أكتوبر حاملين أعلام مصر، وصورًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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