أسقف أسيوط يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي انطلقت، اليوم الأحد 10 ديسمبر، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، جاء ذلك داخل اللجنة الفرعية رقم 14 بمدرسة النصر الابتدائية المشتركة.

وحث أسقف أسيوط وتوابعها، الجميع على ضرورة المشاركة في الانتخابات، والإيجابية نحو أي عمل وطني لرفعة مصر.

ودعا نيافة الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها، جموعَ المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المصرية، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق لكل مصري، ويجب على الجميع المشاركة والخروج إلى صناديق الاقتراع والتعبير عن رأيهم في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.

واستعدت محافظة أسيوط، للانتخابات الرئاسية التى ستنطلق أيام 10، 11، 12، من ديسمبر الجارى، على مستوى 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية و15 لجنة عامة، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يصل إلى 2 مليون و955 ألفًا و21 ناخبا لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، وتخصيص 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.

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