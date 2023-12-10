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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر لجمباز الأيروبيك يحصد 4 ميداليات في بطولة البحر المتوسط للناشئين

صدى البلد

حقق لاعبي المنتخب المصري لجمباز الأيروبيك 4 ميداليات برونزية خلال مشاركته في بطولة البحر المتوسط للناشئين والمقامة بمدينة ريميني الإيطالية خلال الفترة من 7 وحتى 10 ديسمبر الجاري.

وجاءت ميداليات الفراعنة كالآتي 

الميدالية البرونزية في نهائيات منافسات الفردي رجال عن طريق اللاعب معاذ علي 
الميدالية البرونزية في نهائيات منافسات الزوجي عمر مرجان وملك حيدة 
الميدالية البرونزية في نهائيات منافسات الثلاثي رقية فتيحة، جودي مرسي، وديما عبد المطلب ، المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الفرق

وتشارك بعثة منتخب مصر للجمباز الإيقاعي والأيروبيك ببعثة مكونة من:

منتخب الجمباز الإيقاعي ، عاليا أحمد، لينا حليقة ويرافقهم المدربة ميار رجب

منتخب جمباز الأيروبيك ، معاذ علي، عمر مرجان، ملك حيدة، ساندي الخطيب، رقية فتيحة، جودي مرسي، ديما عبد المطلب، ويرافقهم المدربين محمود أيمن ويارا حسن

وعلي هامش بطولة البحر المتوسط لجمباز الإيروبيك والجمباز الإيقاعي التي تقام حاليا في مدينة ريميني بدولة إيطاليا عقدت الجمعية العمومية لاتحاد دول البحر المتوسط  للجمباز اجتماعًا هامًا قررت فيه منح مصر تنظيم واستضافة بطولة 2024 للجمباز الإيقاعي والأيروبيك في مدينة شرم الشيخ أكتوبر 2024.

ومن جانبه أعرب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص.

وأضاف أمين أن مصر فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع ببنية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى تنافس بها العالم في استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية.

وتابع أمين أن اتحاد الجمباز يحظى بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بعد تنظيم بطولات كأس العالم والنتائج الطيبة التي تحققها المنتخبات الوطنية على جميع فروع الجمباز.

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