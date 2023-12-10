مكتب نتنياهو: إسرائيل وقبرص أحبطتا مؤامرة إيرانية لمهاجمة أهدافا يهودية

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن أجهزة الأمن القبرصية، بالشراكة مع جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، أوقفت مجموعة إيرانية تقول إسرائيل إنها كانت تخطط لمهاجمة أهداف إسرائيلية ويهودية في الجزيرة.

وأضاف: “بفضل نشاط مكافحة الإرهاب واعتقال الخلية من قبل الأجهزة الأمنية في قبرص، تم الحصول على الكثير من المعلومات التي أدت إلى كشف التهديدات وأساليب العمل وأهداف الهجوم والتخطيط الإيراني”.

وقال البيان: 'لقتل الأبرياء في قبرص وفي ساحات أخرى'.

واتهم البيان إيران بتوسيع “جهودها لتعزيز الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم” منذ 7 أكتوبر.

وقال مكتب نتنياهو إن إيران استغلت وجودها في شمال قبرص، الخاضع للسيطرة التركية الفعلية، للتخطيط لأنشطة ضد أهداف يهودية.

وأضافت أن العديد من الإسرائيليين انتقلوا إلى قبرص منذ اندلاع الحرب.

وتواصلت CNN مع السلطات القبرصية للحصول على تعليقات.