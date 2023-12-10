رئيس وزراء قطر يؤكد الالتزام بجهود السلام في غزة وسط الصراع المستمر

في خطاب ألقاه في منتدى الدوحة، أعرب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن التزام بلاده الثابت بجهود السلام في غزة على الرغم من القصف الإسرائيلي المستمر، ولافتا أن قطر عازمة على مواصلة جهود الوساطة، مؤكدا على إطلاق سراح الرهائن ووقف الصراع كأهداف رئيسية.

كما أعرب آل ثاني عن خيبة أمله في أعقاب التوقف الأخير، مشددًا على الفرص الضائعة لمزيد من المبادرات الدبلوماسية.

وأكد أن قطر تظل ملتزمة بتأمين إطلاق سراح الرهائن ووضع حد للعنف الذي يستهدف الفلسطينيين الأبرياء.

أشار آل ثاني خلال كلمته إلى ضرورة إبداء الطرفين استعدادهما للانخراط في الجهود الدبلوماسية. وسلط الضوء على تضييق نافذة الوساطة الناجحة بسبب القصف المستمر، مشددًا على خطورة الوضع.

بينما تواصل قطر مساعيها الدبلوماسية، أشار آل ثاني إلى عدم وجود رغبة متساوية من كلا الطرفين.