خان يونس تتحول إلى ساحة قتال مع وصول دبابات الاحتلال لوسط المدينة

أصبحت مدينة خان يونس، الواقعة في جنوب قطاع غزة، نقطة محورية في الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة على القطاع، حيث صدرت أوامر بإخلاء وسط المدينة نظرا لاشتباك قوات الاحتلال الإسرائيلية مع مقاتلي حماس في معارك مكثفة، في تطور لافت اعترف به الجانبين في مؤتمرات صحفية مختلفة اليوم.

قال مصدر فلسطيني لم يذكر اسمه لوكالة رويترز للأنباء "في خان يونس تقدمت الدبابات إلى شارع جمال عبد الناصر الواقع في قلب المدينة، واتخذ القناصة مواقعهم على المباني في المنطقة المحيطة".

وتشمل العمليات العسكرية غارات جوية إسرائيلية مكثفة لدعم الغزو البري، مما يخلق وضعًا خطيرًا لسكان خان يونس، وتُظهر الصور من المنطقة آثار العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، وتُظهر تأثيرها على المدينة وسكانها.

والهدف الأساسي للحملة الإسرائيلية في خان يونس هو ملاحقة يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة، وتكثر التكهنات بأن السنوار ربما يكون مختبئا في المدينة التي ولد فيها أو ربما داخل شبكة الأنفاق واسعة النطاق، حيث كثف المسؤولون الإسرائيليون جهودهم لتحديد مكان السنوار واعتقاله، مما أدى إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

ومع اشتداد النزاع في خان يونس، تتزايد المخاوف بشأن سلامة المدنيين، ويرصد المراقبين الدوليون عن كثب التطورات في المنطقة، ولا يزال الوضع متقلباً، مع احتمال حدوث المزيد من التصعيد مع استمرار الاشتباكات العسكرية في هذا المركز الحضري المكتظ بالسكان.