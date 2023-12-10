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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المشاركة واجب وطنى.. رئيس جامعة بنها يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس جامعة بنها يدلي
رئيس جامعة بنها يدلي بصوته

أدلى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، بمقر لجنة مدرسة الشرقاوية الإعدادية بنات بشبرا الخيمة.

وأكد "الجيزاوي" على أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم باعتباره واجب وطني داعيًا جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة إلى ضرورة المشاركة الحرة الفعّالة فى الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى حرص جامعة بنها على تقديم جميع أوجه الدعم لطلابها ومنسوبيها لتحفيزهم على المشاركة الإيجابية في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 انطلاقًا من دورها المجتمعي والتثقيفى لحثهم علي أهمية المشاركة السياسية، والسعي لخلق جيل أكثر وعيًا بواجبه الوطني ومشاركًا في التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة منذ انطلاق الساعات الأولي لليوم الأول للانتخابات الرئاسية قامت بتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستي الكامل لتوفير المناخ الملائم أمام الطلاب ومنسوبي الجامعة المغتربين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر بالعملية الانتخابية.

يذكر أن محافظة القليوبية جهزت 365 مركزًا انتخابيًا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، حيث تبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالى 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

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