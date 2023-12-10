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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزة تحت القصف.. أكثر من 22,000 غارة جوية منذ بداية الحرب

صدى البلد

مع استمرار القصف الإسرائيلي، كشف الجيش عن قيامه بأكثر من 22 ألف غارة جوية في قطاع غزة منذ بدء الأعمال العدائية في 7 أكتوبر.

يزعم جيش الإحتلال الإسرائيلي أن هذه الضربات استهدفت منشآت عسكرية حصراً، مشدداً على التزامه بالحد من الخسائر في صفوف المدنيين ومتجاهلا الأرقام والإحصائيات عن الدمار والخسائر البشرية جراء عدوانه. ومع ذلك، تؤكد وزارة الصحة في غزة أن ما يقرب من 18,000 فلسطيني فقدوا حياتهم منذ بدء الصراع. وتشكك إسرائيل في هذه الأرقام، مؤكدة أنها مبالغ فيها إلى حد كبير.

 

وفقا للجيش الإسرائيلي، تم تنفيذ 3500 من أصل 22000 غارة جوية في أعقاب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوع في بداية الشهر الحالي. وقد أدى هذا التصعيد المتجدد إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة، حيث أدت الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية إلى إجبار ما يقدر بنحو 1.9 مليون شخص على الفرار من منازلهم، وفقًا لما ذكرته وكالات الأمم المتحدة.

 

قد أدى القصف المستمر إلى خلق وضع إنساني متأزم في غزة، مما أثار المخاوف بشأن سلامة المدنيين المحاصرين وسط تبادل إطلاق النار. ويواصل المجتمع الدولي الدعوة إلى التهدئة الفورية للصراع لمعالجة المعاناة الإنسانية وتسهيل إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى السكان المتضررين.

 

القصف الإسرائيلي قطاع غزة

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