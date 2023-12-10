تكريمات وفلسطين حاضرة.. ختام أيام قرطاج المسرحية

اختتم مهرجان أيام قرطاج المسرحية، فعاليات دورته الـ24، اليوم الأحد، من مدينة الثقافة في تونس، وسط حضور كبير من المسرحيين العرب.

حرض المهرجان على استكمال دعمه الكبير لغزة، من خلال كلمة رئيس المهرجان، معز مرابط، الذي ندد بما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في شعبنا بغزة، والمجازر التي تحدث هناك، بجانب قصيدة قدمها الفنان التونسي أنيس شوشان.

وبعدها سلم المهرجان دروع التكريم لكل من الوغبين الادجين دين، بوول شاؤول، حسين المحنوش، فوزية المزي، داوود حسين، يوسف عيدابي، الحمائم البيض، منجي الورفلي، سعاد محاسن، جليلة المداني، مانويلا سوايرو

وعلى جانب اخر، "40 سنة بالمسرح نحيا" هو شعار الدورة الـ24 لمهرجان أيام قرطاج، وبهذه المناسبة التي اقتبس منها الشعار، أقيم معرض فني احتفالًا بمرور 40 عامًا على تأسيس وتحفيز التلاقي بين التجارب المسرحية، فهى لحظة اقتبست فيها عدسات الكاميرات الزمن الهارب ووهبته إلى الذاكرة.

وجسدت العدسات ذاكرة المسرح التونسي بأوهامه وأحلامه، وانكساراته، بأوجاعه وآماله من خلال صور كثيرة، تفسح لك مجالا أكبر للتأمل والاستمتاع بتلك اللحظات من التاريخ، وجميعها أصداء للحظات قوية على المسرح جعلت منها الصور فنا قائما بذاته.

المهرجان منصة عربية وأفريقية مهمة، لذلك كان من المهم أن نحتفى بـ40 سنة على تأسيس المهرجان، هكذا يعلق معز مرابط، مدير مهرجان أيام قرطاج المسرحية، في تصريحاته لـ"صدى البلد" ويقول: “هى فرصة ليتعرف الوطن العربي على لحظات مأخوذة على مر تاريخ المهرجان، لحظات مهمة بكينا وتفاعلنا معها ووهبتنا ذاكرة قوية”.

يذكر أن المهرجان كرم عددًا من الأسماء البارزة في المسرح، ففي حفل الافتتاح كرم كلا من عبد الرؤوف الباسطي، وهالة سرحان، ونضال الأشقر، وروجيه عساف، وأمين زنداغني، وإلهام إينالي حميدي، ويايا كوليبالي، وناجية الورغي.