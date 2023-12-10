عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مراسل صدى البلد يرصد أول أيام انتخابات الرئاسة داخل لجنة النادي الأهلي

مراسل صدى البلد
مراسل صدى البلد

رصد هاني النحاس مراسل صدى البلد، سير اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية بمحافظة القاهرة، من أمام لجنة النادي الأهلي.

وتحدث هاني النحاس مراسل صدى، عن إقبال المواطنين، قائلا: لجنة النادي الأهلي مخصصة للوافدين والمغتربين، متابعا: هناك إقبال كبير من المواطنين..والتصويت مستمر حتى انتهاء آخر ناخب من التصويت.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

الانتخابات الانتخابات الرئاسية لجنة النادي الأهلي انتخابات الرئاسة2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ضربة لـ كولر.. أحمد حسن: إصابة قوية لنجمي الأهلي قبل مونديال الأندية|تفاصيل

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

التحقيق مع فنانة مشهورة أدلت بصوتها مرتين في الانتخابات

المدرب غير مقتنع.. مفاجأة مدوية عن علاقة كولر بإمام عاشور

"استسلموا الآن".. نتنياهو يوجه رسالة إلى حركة حماس

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

ترشيحاتنا

بالغناء والزغاريد.. نجوم مصر يشاركون في انتخابات الرئاسة 2024

انفجارات عنيفة تهز دمشق.. والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

رئيس لجنة حلايب: توافد 4774 ناخبا نسبة غير مسبوقة

خطأ مزدوج.. لميس الحديدي تعلق على واقعة تصويت الفنانة لبلبة مرتين بانتخابات الرئاسة

إتحولت للتحقيق.. تفاصيل رصد أول حالة قامت بالتصويت مرتين في الانتخابات الرئاسية

بسبب إسرائيل.. سيناتور أمريكي يهدد الأمين العام للأمم المتحدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. غادة عبد الرازق تثير الجدل في أحدث ظهور لها

ظهور مبهج ولافت لعشرات الأطفال في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة بالشرقية| شاهد

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة ملفتة

المشهد الأجمل في أول يوم انتخابات الرئاسة| الشباب يزينون اللجان.. طوابير "ولاد مصر" ترسم المستقبل.. والمتطوعون سر جمالية التنظيم

فيديو

هنا الزاهد وشيري عادل ومنة شلبي ومحمد هنيدي في عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ