جيرونا يتفوق على برشلونة 2-1 في الشوط الأول بالدوري الإسباني

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي برشلونة وجيرونا بتقدم فريق جيرونا بهدفين لهدف، ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني.

وسجل هدف برشلونة روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 19، وسجل هدفى جيرونا كل من أرتيم دوفبيك في الدقيقة 12، وميجيل جوتيريز في الدقيقة 40.

وكان قد أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة جيرونا، اليوم الأحد، على ملعب لويس كومبانيس، ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل البرسا تواجد بإيناكي بينيا في حراسة المرمى، في ظل إصابة الألماني مارك أندريه تير شتيجن، بينما يقود الهجوم روبرت ليفاندوفسكي وجواو فيليكس.

وفيما يلي تشكيل برشلونة:



"إيناكي بينيا - جوليس كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستينسن - جواو كانسيلو - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري جونزاليس - رافينيا - جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي".

وجاء تشكيل جيرونا كالآتي:

"جازانيجا - ميجيل - ديفيد لوبيز - تسيجانكوف - دوفبيك - أليكس جارسيا - سافيو - داني بليند - يان كوتو - إيفان مارتين - إريك جارسيا".

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول الترتيب بـ34 نقطة، بينما جيرونا يأتي في الوصافة بـ38 نقطة.

ويريد طرفا مباراة اليوم استغلال تعثر ريال مدريد أمام بيتيس، أمس السبت، بالتعادل الإيجابي (1-1).

