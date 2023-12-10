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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أطباء بلا حدود تتهم جيش الاحتلال بتعمد استهداف قوافل الإجلاء في غزة

الاحتلال يستهدف قوافل
الاحتلال يستهدف قوافل الاجلاء في غزة

اتهمت منظمة أطباء بلا حدود، الجيش الإسرائيلي بمهاجمة قافلة إجلاء مميزة في غزة يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني.

قُتل اثنان من أفراد عائلة موظفي منظمة أطباء بلا حدود؛ وكانت إحداهما ممرضة متطوعة في مستشفى الشفاء، بحسب بيان صحفي صادر عن منظمة أطباء بلا حدود في 1 ديسمبر/كانون الأول.

وقال جيش الدفاع الإسرائيلي لشبكة CNN إنه يعترف بالحماية الخاصة الممنوحة للفرق الطبية بموجب القانون الإنساني الدولي، و'يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع إلحاق الضرر بهم'. وأضاف الجيش الإسرائيلي أيضًا أنه عندما يضرب أهدافًا عسكرية، فإنه يتخذ احتياطات ممكنة للتخفيف من الخسائر في صفوف المدنيين.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن قافلتها 'التي تم تحديدها بشكل واضح على أنها مركبات تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود' تعرضت للهجوم أثناء عودتها إلى مكاتبها في مدينة غزة بعد أن لم يسمح لها الجيش الإسرائيلي بعبور آخر نقطة تفتيش بالقرب من وادي غزة للوصول إلى جنوب غزة. وحث الجيش الإسرائيلي الناس هناك على القيام بذلك.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إنها أبلغت طرفي النزاع في البداية بأنها تتجه جنوبا واتبعت خط سير الرحلة الذي أشار إليه الجيش الإسرائيلي للسير على طول شارع صلاح الدين في خمس مركبات تحمل علامات مميزة.

'لقد بقينا هناك حوالي ثلاث ساعات. كان الظلام قد حل. وقال أحد موظفي منظمة أطباء بلا حدود والذي كان ضمن القافلة في البيان: “كان مئات الأشخاص ينتظرون وقرر بعضهم العودة شمالاً لأن نقطة التفتيش لم تسمح لهم بالمرور”.

وبعد سماع إطلاق نار، قررت القافلة العودة إلى مكاتبها في مدينة غزة، بحسب البيان.

وقال موظف منظمة أطباء بلا حدود: 'اتصلنا ببول [أحد زملاء منظمة أطباء بلا حدود في القدس] لإبلاغه بأننا سنعود لأنه لم يُسمح لنا بالمرور عبر نقطة التفتيش. وقال إنه سيطلب منا الإذن بالعودة'.

وذكر البيان أن القافلة تعرضت للهجوم بالقرب من مكتب منظمة أطباء بلا حدود في طريق عودتها في وقت متأخر من بعد الظهر.

'رأيت الدبابات والقناصة في أعلى المباني. 'لقد شعرت بالرعب عندما رأيت القناصين والدبابات يوجهون أسلحتهم نحونا، خاصة في الشاحنتين الرابعة والخامسة [في القافلة]'، قال موظف آخر في منظمة أطباء بلا حدود كان موجودًا مع القافلة. 'بدأوا بإطلاق النار علينا، وعندما أصابت رصاصة جبهتي، أصبت بإصابة سطحية. أصابت الرصاصة زميلي علاء في رأسه، وكان يجلس بجانبي'.
وقال الموظف إن علاء توفي نتيجة الهجوم.

بشكل منفصل، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، أثناء لجوئهم إلى مكاتب منظمة أطباء بلا حدود، قال الموظفون إنهم رأوا خمس مركبات تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود وعيادتهم في مدينة غزة يُزعم أنها تعرضت لأضرار بسبب جرافة إسرائيلية ومركبة عسكرية ثقيلة، والتي تم التعرف عليها جميعًا من خلال شعار منظمة أطباء بلا حدود، حسبما جاء في البيان.

وجاء في البيان: 'قبل تدميرها، كانت مركبات منظمة أطباء بلا حدود هذه دليلاً محتملاً لأي تحقيق مستقل في هجوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني على قافلة منظمة أطباء بلا حدود'.

وذكر البيان أنه بعد تدمير مركبات أطباء بلا حدود الخمس، أرسلت فرق أطباء بلا حدود في جنوب غزة المزيد من المركبات إلى مدينة غزة لمحاولة الإخلاء مرة أخرى.

'إلا أنهم أصيبوا أيضاً بالرصاص أثناء اقترابهم من عيادة أطباء بلا حدود، وتم إلغاء عملية الإخلاء. وفي 24 نوفمبر، دمرت القوات الإسرائيلية هذه المركبات أيضًا.

وجاء في البيان: 'في النهاية، تمكن زملاؤنا وعائلاتهم من الوصول إلى الجنوب بمجرد دخول الهدنة حيز التنفيذ صباح يوم 24 نوفمبر، وذلك بفضل إجلاء مركبات المدنيين الآخرين'.

وجاء في البيان أن منظمة أطباء بلا حدود دعت السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق مستقل وتفسير رسمي للهجوم.

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