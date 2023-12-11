عصام هلال: رأينا مصر اليوم في لجان الانتخابات

قال النائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن مشهد الانتخابات اليوم غير مسبوق منذ 2014، ويجب توجيه تحية حب وتقدير للشعب المصري، المصطف حول اللجان الانتخابية قبل فتحها بساعات، وبالرغم من كبر سن معظم الناخبين، لكن الوجوه سعيدة ومقدمة على العملية الانتخابية وتدل على الحب والانتماء لهذا الوطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الأحداث الأخيرة أثبتت أن الشعب ليس مدركًا للتحديات الاقتصادية فحسب، ولكن أصبح مدركًا لباقي التحديات، وبالأخص التحديات الأمنية التي مررنا بها الفترة الأخيرة في غزة وما يحدث لأهلنا هناك، ووصلت إلى حد المؤامرات التي تريد الشر بالدولة المصرية.

وأوضح أن كل صوت انتخابي أدلى به الشعب المصري يُعد تدعيمًا للدولة المصرية، كما يُعد موافقة للقرارات والسياسات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة في تدعيم الأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن المشاهد الانتخابية لم تكن قاصرة على مكان بعينه أو نوعية بعينها، كل أنحاء جمهورية مصر العربية وكل المدن والقرى كان بها كثافة انتخابية عالية، الشباب والمرأة كانوا متصدرين المشهد الانتخابي، كما أن جميع الفئات شاركت بالانتخابات، رأينا مصر اليوم في لجان الانتخابات، تحتفل بدولتها واصطفافها الوطني والصورة لا تكذب.