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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحدي وعدم مبالاة.. ترامب لن يدلي بشهادته في قضية الاحتيال المدني

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه لن يدلي بشهادته في محاكمة الاحتيال المدني في نيويورك اليوم الاثنين، حيث كان من المتوقع أن يمثل للمرة الثانية؛ ليؤكد أنّ شركته لم تحرف وتضخم قيمة ممتلكاته.

وتعد محاكمة الاحتيال المدني التي بدأت في أكتوبر الماضي، واحدة من التحديات القانونية العديدة التي يواجهها ترامب أثناء سعيه للعودة إلى البيت الأبيض.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "سوشيال تروث": "لن أدلي بشهادتي يوم الاثنين".

وكان من المتوقع أن يعود ترامب إلى المحكمة اليوم الاثنين للإدلاء بشهادته في محاولة لتعزيز دفاعه ضد اتهامات بأنه قام بتضخيم قيمة ممتلكاته عن طريق الاحتيال، بعد استجوابه من قبل مكتب المدعي العام في نيويورك الشهر الماضي.

وقال كريس كيس محامي ترامب في بيان أمس الأحد إن الرئيس السابق أدلى بشهادته بالفعل وليس لديه "ما يقوله سوى أن هذا تدخل كامل وشامل في الانتخابات".

وكان ظهوره ترامب اليوم الاثنين سيمنحه فرصة للتحدث مطولاً أثناء استجوابه من قبل محاميه حول أعماله وممتلكاته، ولمهاجمة المدعي العام.

وخلال شهادته السابقة، تجنب في كثير من الأحيان الإجابات المباشرة وقضى الكثير من وقته في الشكوى من المعاملة غير العادلة.

وقد حكم القاضي المشرف على المحاكمة، آرثر إنجورون، بالفعل بأن ترامب وأبناءه البالغين تلاعبوا بالبيانات المالية لخداع البنوك وشركات التأمين لتقديم شروط أفضل للقروض والتأمين، لكن جميعهم نفوا الأمر.

الرئيس الأمريكي السابق ترامب محاكمة الاحتيال المدني الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

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