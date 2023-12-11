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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الضغوط.. حكومة الاحتلال الإسرائيلية ترفض عودة العمال الفلسطينيين

صدى البلد

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الإثنين، إن مجلس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، رفض الموافقة على عودة العمال الفلسطينيين إلى العمل في إسرائيل على الرغم من ضغوط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية للموافقة.

ووفقا لوسائل الإعلام فقد قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عدم طرح مسألة الموافقة على دخول عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل للتصويت، حيث لم تكن هناك أغلبية على ذلك بين وزراء حكومته.

 

وبحسب الصحيفة فإن المؤسسة الأمنية "جيش الاحتلال الإسرائيلي، الشاباك ومنسق العمليات في المناطق"  تدعم عودة العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، بهدف إحلال السلام في الضفة الغربية وتحفيز الاقتصاد قليلا، على افتراض أن هذا سيؤدي إلى تخفيف حدة التحريض ضد إسرائيل.

وقالت مصادر شاركت في النقاش، إن معظم وزراء الحكومة عارضوا ذلك. وأعربت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أيضا عن معارضتها لعودة العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.

وبحسب تقرير في القناة 12 العبرية، قال أحد الوزراء في الاجتماع: "لقد انتهت الأيام التي كنا نعتمد فيها على العمال الفلسطينيين. إذا أردت، يمكنك استبدال جميع العمال بعمال أجانب خلال أسبوع أو أسبوعين".

وتم الاتفاق في الاجتماع على دراسة "حلول مختلفة" للمسألة، بما في ذلك زيادة عدد العمال الأجانب الذين ستتم الموافقة على دخولهم إلى إسرائيل.

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