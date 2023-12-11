المنظمة العربية لحقوق الإنسان تتفقد اللجان الانتخابية بالقاهرة الجديدة

تفقد فريق المنظمة العربية لحقوق الإنسان، برئاسة علاء شلبي ، عمليات الانتخاب بمدرسة مدينتى للغات بالقاهرة الجديدة.

وانتظمت عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية أمام لجان مدرسة مدينتي للغات بالقاهرة الجديدة.

وتتم عمليات الاقتراع على 3 أيام في نحو 11 ألف لجنة فرعية.

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ومع نهايةِ اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، أمس الأحد، شهِدت اللجانُ إقبالا من المواطنين، حيثُ رصَدَت الهيئةُ الوطنيةُ للانتخابات تصويتَ 5 ملايينِ مواطنٍ حتى منتصفِ اليوم من إجمالي 67 مليونا ممن لهم حقُ التصويت، وهي المشاركةُ الأعلى منذُ انتخاباتِ 2014.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.