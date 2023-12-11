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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تيسير مشاركة العاملين في "الريف المصرى الجديد" بالانتخابات الرئاسية| تفاصيل

صدى البلد

أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، على ضرورة مشاركة جميع أفراد المجتمع المصرى فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بالإدلاء بأصواتهم والتعبير عن آرائهم من أجل استكمال مسيرة العمل والتنمية نحو العبور للجمهورية الجديدة، وحفاظاً على استقرار الوطن والإسهام فى صنع وتأمين مستقبله، خاصةً فى ظل المخاطر المختلفة المحيطة بالبلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عمرو عبد الوهاب بقيادات شركة تنمية الريف المصرى الجديد، حيث وجه سيادته بتيسير انتقال ووصول جميع العاملين بمختلف قطاعات ومواقع الشركة بالتناوب إلى صناديق الإقتراع فى حال الرغبة فى الإدلاء بأصواتهم خلال الفترة الصباحية، وذلك على مدار الأيام الثلاثة التى تُجرى خلالها الإنتخابات الرئاسية.

داعياً كذلك جميع السادة المزارعين وصغار المستثمرين من المنتفعين بأراضى المشروع القومى لتنمية المليون ونصف المليون فدان إلى الحرص على الذهاب إلى صناديق الاقتراع للقيام بواجبهم الوطنى، من خلال المشاركة الفاعلة وممارسة حقهم الدستورى فى الإدلاء بأصواتهم، وذلك لمشاركة جموع الشعب المصرى فى رسم ملامح مستقبل بلادهم، ودعم مناخ الديمقراطية والاستقرار الذى بات ينعم به الوطن على مدار الأعوام الأخيرة.

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