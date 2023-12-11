كوادر ومهندسو العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة .. صور

أدلى كل من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة اﻹدارية للتنمية العمرانية (ACUD)، واللواء أحمد فهمي، المدير العام للشركة، بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية المصرية، يشاركهم في هذا الحق الانتخابي كافة العاملين بالشركة. وذلك بمقر اللجنة الانتخابية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما قام المهندس خالد عباس، يرافقه اللواء احمد فهمي، بتفقد اللجان الانتخابية بالمدينة، للتأكد من سهولة ويسر إجراءات العملية الانتخابية، مشيدين بالتنظيم الجيد والمشرف.

كما دعا المهندس خالد عباس كافة الشركات والعاملين بالعاصمة الإدارية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجباً وطنياً، مؤكداً على توفير كامل الدعم والتسهيلات وتوفير وسائل النقل داخل العاصمة، لضمان قيام الناخبين بالتصويت بكل سهولة ويسر.

جدير بالذكر، أن الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت صباح أمس الأحد، داخل مصر وذلك وفقاً للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر حتى الثاني عشر من ديسمبر الجاري.



المهندس خالد عباس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية