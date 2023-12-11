تفاعل شبابي مع الانتخابات الرئاسية في ثاني أيامها بلجان أكتوبر | صور

شهدت لجنة مدرسة بلال بن رباح التابعة لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية، إقبالًا من الشباب وكبار السن على اللجان الانتخابية، ضمن أعمال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، التي بدأت مع دقات التاسعة صباحًا.

فيما حرص الناخبون خلال الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت على الاحتشاد أمام المقار الانتخابي، وترديد الهتافات وسط تواجد لمكبرات الصوت بمحيط اللجنة، وتشديدات أمنية.

اصطفاف الناخبين بلجان أكتوبر وزايد

فيما اصطف الناخبون أمام اللجان الانتخابية المقامة بمدرسة النصر الرسمية للغات، ومدرسة القرية السياحية الأولى الرسمية للغات، ومدرسة 6 أكتوبر الشاملة، ومركز شباب الشيخ زايد، والمدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد، ومدرسة بلال بن رباح الرسمية للغات بحدائق أكتوبر، والشهيد محمد جمال مغربي -عثمان بن عفان سابقا، وجيل 2000.

مسيرة ليلية لتعليم أكتوبر بالمدارس

فيما أقامت إدارة التربية والتعليم بالسادس من أكتوبر، مساء أمس الأحد، بمسيرة وجولة تفقدية ليلية بمدارس الإدارة دعمًا للمشاركة ودعوة الناخبين للتفاعل بإيجابية.

وشهدت لجان المدينة إدلاء المستشار عدلي منصور الرئيس السابق، والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، ووزير المالية محمد معيط، وعدد من الشخصيات السياسية والدينية ورموز الفن والإعلام بأصواتهم بالحي المتميز والشيخ زايد، ولجنة مدينة الإنتاج الإعلامي.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية نحو 4 مرشحين، هم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حازم عمر، فريد زهران، وعبدالسند يمامة.

الإشراف القضائي على الانتخابات

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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