إقبال مكثف على لجان مدرسة الشهيد محمد مغربي بأكتوبر.. وكبار السن يتصدرون المشهد| صور

توافد العشرات من الناخبين في صباح اليوم الإثنين على اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد محمد جمال مغربي -عثمان بن عفان سابقا، بمنطقة حدائق أكتوبر، حيث حرص كبار السن على تصدر المشهد في الدقائق الأولى من فتح باب اللجان.

إقبال مكثف على لجان مدرسة الشهيد محمد مغربي بأكتوبر

كما شهدت لجان مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي - عثمان بن عفان سابقا- للتعليم الأساسي، بمنطقة حدائق أكتوبر، توافدًا للناخبين مع دقات التاسعة من صباح أمس الأحد، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي يتنافس خلالها أربعة مرشحين في مقدمتهم المرشح عبدالفتاح السيسي.

وحرص الناخبون خلال الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت على الاحتشاد أمام المقار الانتخابي، وترديد الهتافات وسط تواجد لمكبرات الصوت بمحيط اللجنة، وتشديدات أمنية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

بدء التصويت بلجان أكتوبر والشيخ زايد

بدأت اللجان الانتخابية بمناطق أكتوبر وزايد، أعمال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، مع دقات التاسعة صباحًا، حيث حرص عدد من الناخبين على التواجد قبل فتح اللجان بنحو ساعة كاملة.

واصطف الناخبون أمام اللجان الانتخابية المقامة بمدرسة النصر الرسمية للغات، ومدرسة القرية السياحية الأولى الرسمية للغات، ومدرسة 6 أكتوبر الشاملة، ومركز شباب الشيخ زايد، والمدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد، ومدرسة بلال بن رباح الرسمية للغات بحدائق أكتوبر، والشهيد محمد جمال مغربي -عثمان بن عفان سابقا، وجيل 2000.

فيما حرص الناخبون خلال الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت على الاحتشاد أمام المقار الانتخابي، وترديد الهتافات وسط تواجد لمكبرات الصوت بمحيط اللجنة، وتشديدات أمنية.

فيما أقامت إدارة التربية والتعليم بالسادس من أكتوبر، مساء أمس الأحد، بمسيرة وجولة تفقدية ليلة بمدارس الإدارة دعمًا للمشاركة ودعوة الناخبين للتفاعل بإيجابية.

ومن المقرر أن تختتم أعمال الانتخابات الرئاسية مصر 2024، مع التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء في عموم الجمهورية وفق الجدول المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية بحدائق أكتوبر

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