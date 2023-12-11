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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرفة عمليات حماة الوطن بالمنيا تؤكد ارتفاع نسبة التصويت بالمحافظة

غرفة عمليات حزب حماة
غرفة عمليات حزب حماة الوطن بالمنيا

قال اللواء هشام بشر أمين حزب حماة الوطن بالمنيا، إن غرفة عمليات الحزب المركزية بالمحافظة والتي تتواجد بمقر الحزب لرصد ومتابعة العملية الانتخابية بالمحافظة برئاسة أمين الحزب واللواء مهندس زكريا الشيمى أمين تنظيم الحزب والدكتور أحمد فاروق الجهمي مساعد اول أمين الحزب والدكتور وائل حسين أمين شباب الحزب.

وكشف بشر ، عن ارتفاع نسبة التصويت في المنيا وبشكل ملحوظ، وذلك من خلال عملية رصد دقيقة عن حجم التصويت والمشاركة والتي يتم متابعتها من خلال غرفة العمليات بجميع مراكز المحافظة. 

 

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وأوضح أن الناخبين يواصلون التوافد بكثافة على مقار اللجان الانتخابية لليوم الثاني وسط سيولة فى الإجراءات وانتشار امنى  وتعاون من كافة الجهات لإخراج الانتخابات بالصورة اللائقة. 

وأضاف أن حزب حماة الوطن يقوم بجهد ملحوظ لحشد المواطنين للتصويت فى الانتخابات حيث تم تشكيل غرفة عمليات وتم تكليف أمناء المراكز والأمانات النوعية بمتابعة اللجان الانتخابية وتذليل أية معوقات تواجه الناخبين .

ويقيم حزب حماة الوطن اليوم عدة مسيرات وفاعليات فى مدينة المنيا وعدد من مراكز المحافظة، حيث سيقوم الحزب بعمل مسيرة تتحرك من جمعية الشبان المسلمين باتجاه شارع طه حسين وتجوب شوارع المنيا الرئيسية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. 

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