ألمانيا تطالب إسرائيل بتبني استراتيجية لتخفيف معاناة الفلسطينيين

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن برلين تتوقع من إسرائيل أن تتبنى استراتيجية لتخفيف معاناة الفلسطينيين.

وأضافت بيربوك في كلمة لها، اليوم الاثنين، أن الكثير من الأبرياء أزهقت أرواحهم في حرب غزة، حسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وفي وقت سابق، ذكرت بيربوك أمس الأحد "إننا لا نرى المعاناة بطريقة مأساوية فحسب، ولكن الجوع يغذي زيادة الإرهاب" على حد قولها.

وتابعت الوزيرة الألمانية: "لهذا السبب فإنه من صميم المصلحة الأمنية لإسرائيل أن يتسنى إمداد الأشخاص بسلع غذائية ومياه وأدوية".

ودعت إلى هدن إنسانية لأجل توصيل المساعدات ولأجل زيادة الشاحنات التي يمكن أن تأتي عبر المعبر الحدودي في رفح وكذلك لأجل فتح معابر حدودية أخرى لإمداد الناس بضروريات المعيشة.

وطالبت مجددًا جيش الاحتلال الإسرائيلي بحماية المدنيين في غزة على نحو أفضل.