إقبال كبير على لجان المغتربين بالإسكندرية في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

شهدت لجان التصويت في الإسكندرية إقبالًا هائلًا من الناخبين الذين توافدوا بكثافة للإدلاء بأصواتهم. أمام اللجان، اصطف المواطنون بفارغ الصبر، معبرين عن إرادتهم في اختيار رئيس للبلاد في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024،.

لجان المغتربين في العجمى تشهد إقبالًا كبيرًا

تزامناً مع فتح باب التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، شهدت لجان المغتربين في منطقة العجمى إقبالًا كبيرًا من الناخبين. تجمع المصريون المقيمون في تلك المنطقة لممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار رئيس الجمهورية.

المرشحون والتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 صباح الأحد، حيث يتنافس عدة من المرشحين، ويتضمن السباق الرئاسي المرشح عبدالفتاح السيسى، والذي يتمثل برمز النجمة، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى برمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد برمز النخلة، وأخيرًا المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري برمز السلم.

إجمالاً عن العملية الانتخابية

تشمل قاعدة بيانات الناخبين في مصر 67 مليون ناخب، يستقبلهم اللجان الفرعية في مختلف محافظات البلاد. تمتد فترة التصويت من الأحد حتى الثلاثاء، حيث من المقرر أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية في 18 ديسمبر. في حال وجود جولة إعادة، سيجري إجراء الانتخابات للمصريين في الخارج في الأيام 5 و6 و7 يناير 2024، بينما تجرى الانتخابات للمصريين في الداخل في الأيام 8 و9 و10 يناير، ومن المتوقع إعلان النتائج في 16 يناير 2024.

أرقام وإحصائيات حول الانتخابات

يبلغ إجمالي عدد الناخبين المستحقين للتصويت 67 مليون ناخب، وتتوزع اللجان الانتخابية على 10 آلاف و85 مركز اقتراع على مستوى الجمهورية. يشرف على العملية الانتخابية 15 ألف قاضٍ.

مشاركة المصريين بالخارج

شهد المصريون المقيمون بالخارج إقبالًا فعّالًا على التصويت خلال الانتخابات، حيث قاموا بالتصويت في 121 دولة حول العالم على مدار 3 أيام، في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر. تمت عملية التصويت في 137 لجنة فرعية، حيث تقوم بإعلان نتائجها ضمن النتائج النهائية للانتخابات.

وتظهر عملية الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر بأبهى حللها، حيث يشارك المواطنون بشكل فاعل في تحديد مستقبل البلاد. لنتابع معًا التطورات والأحداث الهامة التي تخص هذه العملية الديمقراطية الرئيسية.