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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انزل شارك.. مسيرة حاشدة بجامعة المنصورة لممارسة الاستحقاق الدستوري

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت جامعة المنصورة مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف من منسوبي جامعه المنصورة للحث على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بعنوان " انزل شارك ..صوتك هيوصل"،
بحضور  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة  نواب رئيس الجامعة، و عمداء ووكلاء الكليات، أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين، عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وبمشاركة حاشدة من لطلاب بمختلف الكليات.
بدأت المسيرة من داخل الحرم الجامعي وحتى مقر لجنة المغتربين بالقرية الأولمبية للحث على المشاركة في العملية الانتخابية. 

  وأوضح أهمية المشاركة السياسية في الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية وتحقيق رؤية مصر 2030 ، وأن الانتخابات الرئاسية طبقاً للدستور حق وواجب وطني، وأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر ضروري في ظل الظروف الراهنة والتحديات الإقليمية والدولية، داعيًا الشباب وكل من له حق التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية بالحفاظ على حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية فى هذا العرس الديمقراطي بعد أن كفل الدستور لهم العديد من الحقوق لتمكينهم، تقديرًا لأهمية دورهم في المجتمع ومشاركتهم في جميع مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وأن المشاركة الفعالة تكفل تحقيق الديموقراطية والشفافية والتمكين الحقيقي للشباب. 


ووجه رئيس جامعة المنصورة، الدعوة لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وجموع الشعب المصري، للنزول ومباشرة حقوقهم السياسية والمشاركة للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لاختيار من يمثلهم وممارسة حقوقهم الدستورية، التي من شأنها أن تعزز مسيرة مصر الوطنية.

 مؤكدًا أن مصر الدولة الوحيدة التى يتولى القضاء الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية، وأضاف أنه تم تجهيز لجنة المغتربين لأول مرة داخل جامعة المنصورة بالقرية الأولمبية وذلك لأعضاء هيئة التدريس والطلاب المغتربين من أبناء الجامعة.


والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و 562 ألف ناخب تقريبا وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي.

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